Человек погиб и 19 пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубани

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Туристический автобус с 22 пассажирами съехал в кювет в Апшеронском районе на Кубани, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, погиб человек, еще пострадали 19. Авария произошла в поселке Мезмай. Прокуратура организовала проверку. Не исключается, что у автобуса отказали тормоза.

Ранее шесть человек пострадали в результате столкновения двух иномарок в Находке Приморского края. ДТП произошло по вине пьяного 44-летнего водителя. По предварительным данным, мужчина допустил выезд на встречную полосу.