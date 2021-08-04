Автомобиль протаранил мини-рынок в Калининграде

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В Калининграде автомобиль марки Mercedes протаранил несколько торговых палаток на улице Фрунзе, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

"Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб, в том числе ГИБДД, выясняются подробности происшествия, пока известно об одном погибшем, уточняется, сколько человек получили травмы", – прокомментировали ситуацию в ведомстве.

По данным управления МВД по Калининградской области, водитель 1999 года рождения не справился с управлением и сбил пожилую женщину, которая скончалась на месте. Сейчас с виновником аварии работают полицейские. Сотрудники оперативных служб проводят проверку.

Ранее ДТП с участием грузовика и автобуса произошло в Москве на 29-м километре Боровского шоссе.

По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автобуса не смог справиться с управлением при перестроении.

В результате происшествия пострадали 11 человек, среди которых беременная женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело.

