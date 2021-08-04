В ГИБДД назвали предварительную причину ДТП на Боровском шоссе

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Водитель автобуса, попавшего в ДТП на Боровском шоссе, не смог справиться с управлением при перестроении, сообщили в московской ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при перестроении", – говорится в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Ранее в Дептрансе Москвы сообщили, что причиной ДТП могло стать необеспечение безопасности при производстве дорожных работ.

ДТП с участием грузовика и автобуса № 750 на Боровском шоссе в столице произошло в среду днем. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали восемь человек, среди которых беременная женщина.

Позднее число пострадавших увеличилось до 11 человек. Пять человек находятся в состоянии средней степени тяжести, еще два человека в тяжелом состоянии.

Подробности и обстоятельства произошедшего устанавливаются, ход проверки находится на контроле столичной прокуратуры.