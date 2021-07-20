Грузовик насмерть сбил двух пешеходов в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Грузовой автомобиль сбил двух пешеходов в ТиНАО, они погибли. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

"На 73-м километре Варшавского шоссе водитель фуры совершил наезд на женщину и мужчину, передвигавшихся по проезжей части. Предположительно, погибшие могли находиться в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что инцидент произошел в районе деревни Кресты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, специалисты установят все обстоятельства произошедшего.

Ранее смертельная авария произошла в городском округе Мытищи. Известно, что авария случилась на 2-м километре Осташковского шоссе около 23:20 17 июля. Погибли два человека.