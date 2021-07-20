Виновница ДТП на улице Авиаторов находится в карантинном отделении СИЗО – УФСИН

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Валерия Башкирова, сбившая трех детей на улице Авиаторов, находится в карантинном отделении, а не в одиночной камере СИЗО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН по Москве.

В ведомстве отметили, что появившаяся ранее в СМИ информация о том, что девушку поместили в одиночную камеру, не соответствует действительности.

"Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов УФСИН России по Москве 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что она, как и другие арестованные, находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения.

Смертельное ДТП случилось на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mazda 3, за рулем которого была 18-летняя Башкирова.

Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Сначала девушку отправили под домашний арест. Однако уже 19 июля суд принял решение отправить Башкирову на два месяца (до 16 сентября) в СИЗО.

