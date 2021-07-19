Суд арестовал девушку, сбившую троих детей в Солнцеве

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца (до 16 сентября) Валерию Башкирову по делу о ДТП на улице Авиаторов, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Тверской районный суд с учетом позиции прокуратуры удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу девушке, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – сказали в надзорном ведомстве.

Там уточнили, что оснований для изменения подследственности данного уголовного дела и его изъятия из полиции не имеется. Столичная прокуратура контролирует его расследование.

Первоначально Башкирову отправили под домашний арест по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Позднее прокуратура потребовала ужесточения обвинения и меры пресечения. По скорректированной судом статье обвинения Башкировой грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Авария случилась на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda 3. Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.