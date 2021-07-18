Хинштейн обжалует домашний арест девушки, сбившей троих детей в Москве

13:30
Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям Александр Хинштейн сообщил о своем намерении обратиться в прокуратуру для обжалования домашнего ареста Валерии Башкировой, которая сбила на машине трех детей в Москве.
"Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано", – написал депутат в Twitter.
О своем решении Хинштейн заявил после появления новости о том, что второй пострадавший ребенок скончался в реанимации.
Авария случилась на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda 3. Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позднее двое из них скончались в больнице.
Никулинский суд Москвы избрал в качестве меры пресечения Башкировой домашний арест. Ей предъявляют обвинение по части 3 264 статьи УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").
Сбившую троих детей на автомобиле девушку отправили под домашний арест
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