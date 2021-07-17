Умер второй ребенок из трех, сбитых женщиной на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Скончался второй ребенок из трех, которых сбила машина на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Трехлетний малыш в момент ДТП был на беговеле. От полученных травм ребенок умер в больнице.

Авария случилась на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. На них совершила наезд 18-летняя владелица автомобиля Mazda 3.

Дети девяти месяцев, четырех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадавшего пятилетнего мальчика эвакуировали с места дорожно-транспортного происшествия на вертолете, ночью он умер в больнице.