Полиция возбудила дело после ДТП с тремя детьми на западе Москвы

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Полиция возбудила уголовное дело после того, как автомобиль сбил трех детей на западе Москвы, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Дело расследуется по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ход и результаты расследования контролирует столичная прокуратура.

ДТП произошло на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda. В момент ДТП один ребенок был в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети девяти месяцев, четырех и пяти лет. Они госпитализированы в тяжелом состоянии.

Пятилетний мальчик находится в состоянии комы с переломом черепа. Его эвакуировали с места дорожно-транспортного происшествия на вертолете. На борту малыша сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние ребенка.

У четырехлетнего мальчика перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У грудного ребенка также ЗЧМТ и сотрясение.