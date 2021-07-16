Восемь нарушений ПДД зафиксировано у владельца сбившей детей на улице Авиаторов Mazda

Восемь нарушений правил дорожного движения зафиксировано у владельца автомобиля Mazda 3, который сбила троих детей на пешеходном переходе в районе Солнцево, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным Госавтоинспекции, у женщины, допустившей наезд на детей, нарушений в области дорожного движения за предыдущий и текущий года нет. Собственником Mazda 3 она не является.

Дети девяти месяцев, четырех и пяти лет госпитализированы. Они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавший мальчик находится в состоянии комы с переломом черепа.

Его эвакуировали с места дорожно-транспортного происшествия на вертолете. На борту малыша сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние ребенка.

У четырехлетнего мальчика перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. У грудного ребенка также ЗЧМТ и сотрясение.

ДТП произошло на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. В момент ДТП один ребенок был в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети.