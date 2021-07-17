Сбитый на улице Авиаторов ребенок умер в больнице

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пятилетний ребенок, сбитый машиной на улице Авиаторов вместе с двумя другими детьми, скончался в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Госавтоинспекции Москвы.
"Мальчик, доставленный вертолетом в медучреждение после ДТП, скончался", – подтвердили в ГАИ.
ДТП произошло на улице Авиаторов в пятницу, 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda.
В момент ДТП один из детей находился в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети девяти месяцев, четырех и пяти лет. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Позднее стало известно, что пятилетний мальчик находится в состоянии комы с переломом черепа. Его эвакуировали с места дорожно-транспортного происшествия на вертолете. На борту малыша сопровождала авиамедицинская бригада Центра экстренной медицинской помощи, которая поддерживала и контролировала состояние ребенка.
Кроме того, четырехлетний мальчик получил перелом голени, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. У грудного ребенка также выявлена ЗЧМТ и сотрясение.
По факту случившегося полиция открыла уголовное дело.
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