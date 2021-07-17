Следствие просит отправить под домашний арест девушку, сбившую на автомобиле троих детей

Фото: Пресс-служба Никулинского районного суда Москвы

Следствие просит суд о домашнем аресте для 18-летней Валерии Башкировой, которая сбила трех детей на западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Мосгорсуда.

"Никулинский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения автомобилистке, которая обвиняется в совершении ДТП, в результате которого один ребенок скончался от полученных травм, двое госпитализированы", – заявили в суде.

Башкировой предъявляют обвинение по части 3 264 статьи УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). В суде отметили, что на данный момент опьянение девушки не подтверждено экспертизой.

ДТП произошло на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda 3. Дети девяти месяцев, четырех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Пострадавшего пятилетнего мальчика эвакуировали с места дорожно-транспортного происшествия на вертолете, ночью он умер в больнице.

Московский главк СК инициировал передачу дела из полиции в свое ведомство. Прокуратура Москвы начала контролировать ход расследования дела.

Ранее стало известно о восьми нарушениях правил дорожного движения у владельца автомобиля, на котором сбили троих детей на пешеходном переходе в районе Солнцево. При этом сама Башкирова собственником Mazda 3 она является.

