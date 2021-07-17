Названа причина крупного ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Причиной крупного ДТП на Кутузовском проспекте стал выезд автомобиля каршеринга на полосу встречного движения, сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Причина: водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на встречку", – говорится в сообщении.

Авария произошла в ночь на субботу, 17 июля, в районе дома 76. В ДТП столкнулись шесть автомобилей.

В результате движение оказалось затруднено в обе стороны автодороги. Кроме того, по данным источника экстренных службах, в результате аварии погиб один человек.