Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

01:32 (обновлено 17.07.2021 01:37)
Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Крупное ДТП с участием шести машин случилось на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта города.
Как уточняется в сообщении, авария произошла в районе дома 76. В результате движение оказалось затруднено в обе стороны автодороги.
"В область заняты 3 полосы, в центр – также 3 полосы", – отмечается в Telegram-канале Дептранса.
В ведомстве попросили водителей заранее планировать маршрут и объезжать район аварии.
На месте происшествия находятся оперативные службы города. Причины ДТП устанавливаются.
Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии погиб один человек.
Ранее авария с участием грузового автомобиля произошла на МКАД в районе съезда на Молодогвардейскую улицу. ДТП случилось на внешней стороне 58-го километра автодороги. В результате движение оказалось перекрыто по всем полосам.
Грузовик перевернулся на МКАД
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