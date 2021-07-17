Шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Крупное ДТП с участием шести машин случилось на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает департамент транспорта города.

Как уточняется в сообщении, авария произошла в районе дома 76. В результате движение оказалось затруднено в обе стороны автодороги.

"В область заняты 3 полосы, в центр – также 3 полосы", – отмечается в Telegram-канале Дептранса.

В ведомстве попросили водителей заранее планировать маршрут и объезжать район аварии.

На месте происшествия находятся оперативные службы города. Причины ДТП устанавливаются.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате аварии погиб один человек.

Ранее авария с участием грузового автомобиля произошла на МКАД в районе съезда на Молодогвардейскую улицу. ДТП случилось на внешней стороне 58-го километра автодороги. В результате движение оказалось перекрыто по всем полосам.