Грузовик опрокинулся на МКАД в районе Молодогвардейской улицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Авария с участием грузового автомобиля произошла на МКАД в районе съезда на Молодогвардейскую улицу. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.
Известно, что ДТП случилось на внешней стороне 58-го километра автодороги.
"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.
В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. В результате аварии движение оказалось перекрыто по всем полосам.
"Проезд осуществляется по обочине", – уточнили в ведомстве.
Ранее водитель грузовика не справился с управлением и автомобиль перевернулся на бок на Садовом кольце. ДТП случилось на Сухаревской площади.
В результате случившегося никто не пострадал. Источник в правоохранительных органах уточнял, что опрокинулся военный КамАЗ, перевозивший сухпаек.
На Садовом кольце перевернулся грузовик