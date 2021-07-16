Грузовик опрокинулся на МКАД в районе Молодогвардейской улицы

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием грузового автомобиля произошла на МКАД в районе съезда на Молодогвардейскую улицу. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.

Известно, что ДТП случилось на внешней стороне 58-го километра автодороги.

"Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок", – сообщается в Telegram-канале Дептранса.

В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы города. В результате аварии движение оказалось перекрыто по всем полосам.

"Проезд осуществляется по обочине", – уточнили в ведомстве.

Ранее водитель грузовика не справился с управлением и автомобиль перевернулся на бок на Садовом кольце. ДТП случилось на Сухаревской площади.

В результате случившегося никто не пострадал. Источник в правоохранительных органах уточнял, что опрокинулся военный КамАЗ, перевозивший сухпаек.