Прокуратура потребовала ужесточить обвинение девушке, сбившей детей в Москве

Фото: пресс-служба Никулинского районного суда Москвы

Столичная прокуратура требует ужесточения обвинения девушке, которая сбила на автомобиле троих детей. Ее хотят заключить ее под стражу, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.

"Прокуратура потребовала от органов полиции незамедлительно предъявить женщине обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ и возбудить перед судом ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что по данной статье предусматривается наказание до семи лет лишения свободы. Сейчас девушке грозит до пяти лет лишения свободы.

Авария случилась на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемом пешеходному переходу. Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda 3. Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Позднее двое из них скончались в больнице.

Никулинский суд Москвы избрал в качестве меры пресечения Валерии Башкировой домашний арест. Ей предъявляют обвинение по части 3 264 статьи УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").