Адвокат высказался о судьбе виновницы ДТП с тремя детьми на улице Авиаторов

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Валерии Башкировой, которая стала виновницей смертельного ДТП на западе столицы, может грозить до 15 лет лишения свободы. Об этом рассказал автоюрист Общественного движения автомобилистов "Свобода выбора", адвокат Сергей Радько.

Он выразил мнение, что суду удастся доказать вину автоледи, тогда ее ждет суровое наказание.

"Если она была пьяна и погибли два человека, то там наказание очень жесткое, вплоть до 15 лет лишения свободы", – сказал Радько в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, обстоятельства аварии довольно просты, поскольку автомобиль на параллельной полосе, в отличие от машины, которой управляла Башкирова, остановился для пропуска пешеходов.

Юрист добавил, что домашний арест, который назначили Башкировой, является справедливой мерой.

Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda. В момент ДТП один ребенок был в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети.

В результате аварии мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, мальчик трех лет – перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все дети были госпитализированы, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он скончался в больнице.

Позднее стало известно о смерти еще одного сбитого в ДТП ребенка. В момент столкновения малыш был на беговеле.

По факту случившегося полиция открыла уголовное дело. Девушке, сбившей детей, суд назначил домашний арест.