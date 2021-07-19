Сбившая детей на западе Москвы женщина страдает от ночных кошмаров – СМИ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Стало известно о состоянии женщины, устроившей ДТП на западе Москвы. Об этом сообщает

МК.

Как рассказал знакомый участницы аварии, женщина практических не может есть.

"Ее постоянно мучают кошмары", – подчеркнул мужчина.

Он добавил, что сразу после ДТП у женщины случилась истерика.

Авария произошла на улице Авиаторов 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. На них совершила наезд водитель автомобиля Mazda. В момент ДТП один ребенок был в коляске. Основной удар от наезда приняли на себя дети.

В результате аварии мальчик пяти лет получил перелом основания черепа, мальчик трех лет – перелом голени и закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, девятимесячный ребенок – сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все дети были госпитализированы, пятилетнего мальчика доставили в больницу санитарным вертолетом, ночью он скончался в больнице.

Позднее стало известно о смерти еще одного сбитого в ДТП ребенка. В момент столкновения малыш был на беговеле.

По факту случившегося полиция открыла уголовное дело. Девушке, сбившей детей, суд назначил домашний арест.