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Происшествия

08:21

Мать девушки, сбившей детей на улице Авиаторов, прокомментировала ДТП

суды происшествия ДТП

Фото: пресс-служба Тверского районного суда

Мать виновницы ДТП на улице Авиаторов в Москве рассказала телеканалу "360" о состоянии родственников Валерии Башкировой.

Она подчеркнула, что семья девушки искренне переживает из-за случившегося.

"Мы все очень переживаем. Мне очень тяжело говорить обо всем. Мы искренне переживаем. Это же дети! Я переживаю за них так же, как за нее и за всех", – рассказала мать Башкировой.

Авария случилась на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda 3. Дети девяти месяцев, трех и пяти лет были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Первоначально Башкирову отправили под домашний арест по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Позднее прокуратура потребовала ужесточения обвинения и меры пресечения. По скорректированной судом статье обвинения Башкировой грозит наказание до семи лет лишения свободы.

19 июля суд принял решение отправить Башкирову в СИЗО на два месяца (до 16 сентября).

Полиция ужесточила обвинение девушке, сбившей детей на западе Москвы

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