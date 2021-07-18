Два человека погибли в ДТП в Мытищах

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Смертельная авария произошла в городском округе Мытищи. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заявление пресс-службы областного главка МВД.
Известно, что авария случилась на 2-м километре Осташковского шоссе около 23:20 17 июля.
"Произошло встречное столкновение автомобилей Lada и Hyundai", – рассказали в ведомстве.
В результате аварии погибли два человека. При этом о пострадавших не сообщается.
На месте происшествия находятся сотрудники ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее авария произошла на Кутузовском проспекте в районе дома 76. В ДТП столкнулись шесть автомобилей.
В результате движение оказалось затруднено в обе стороны автодороги. Кроме того, по данным источника экстренных службах, в результате аварии погиб один человек.
Как отмечали в департаменте транспорта Москвы, причиной ДТП стал выезд автомобиля каршеринга на полосу встречного движения.
Две крупные аварии произошли на Кутузовском проспекте
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