Уголовное дело возбудили по факту ДТП на Боровском шоссе

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Уголовное дело возбуждено против водителя автобуса после ДТП на Боровском шоссе в Москве. Об этом сообщается на сайте "МВД Медиа".

Дело открыли по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). На данный момент водитель автобуса задержан и находится в УВД по ТиНАО.

Сотрудники правоохранительных органов приступили к предварительному расследованию.

ДТП с участием грузовика и автобуса № 750 на 29-м километре Боровского шоссе произошло в среду днем. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автобуса не смог справиться с управлением при перестроении.

В результате происшествия пострадали 11 человек, среди которых беременная женщина. Пятеро находятся в состоянии средней степени тяжести, еще двое – в тяжелом состоянии.

