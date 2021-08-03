На Дмитровском шоссе водитель сбил детей около торгового центра

Автомобиль сбил двух детей на Дмитровском шоссе в районе торгово-развлекательного центра "Рио". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На Дмитровском шоссе в районе дома 163А автомобиль сбил двух пешеходов – детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что движение в связи с ДТП не затруднено.

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