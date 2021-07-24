Автомобиль сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

В районе Марьино на юго-востоке столицы девушка-подросток попала под колеса автомобиля. Информация об этом появилась в телеграм-канале пресс-службы Госавтоинспекции Москвы.

"На улице Нижние Поля у дома 23, водитель автомобиля BMW совершил наезд на девочку 15 лет, пересекавшую нерегулируемый пешеходный переход", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пострадавшую с ушибами конечностей госпитализировали в медучреждение. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего.

В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными близ пешеходных переходов, а родителям посоветовали напомнить детям о необходимости убедиться в безопасности перехода проезжей части.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пятилетнего мальчика, пересекавшего улицу на самокате в столичном районе Митино. Ребенку диагностировали ушибы мягких тканей.

