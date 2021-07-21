Водитель автомобиля сбил мальчика на самокате в Митине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Автомобиль наехал на пятилетнего мальчика, пересекавшего улицу на самокате. Инцидент произошел в районе Митино. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе городского управления ГИБДД.

"На Пятницком шоссе у дома 41 водитель автомобиля Daewoo Nexia совершил наезд на мальчика пяти лет, пересекавшего на самокате нерегулируемый пешеходный переход. Ребенок находился в сопровождении мамы", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, предварительно, пострадавшему диагностировали ушибы мягких тканей. Ему потребовалась госпитализация. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее крупное ДТП, в котором двое детей погибли, а один получил травмы, произошло в столичном районе Солнцево. Находившуюся за рулем машины 18-летнюю девушку отправили в СИЗО.

