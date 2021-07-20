Леонов потребовал обезопасить переходы около всех школ после смертельного ДТП в Москве

Фото: пресс-служба "Лиза Алерт"

Куратор проектов "Лиза Алерт" Олег Леонов выразил мнение, что на дорогах около каждого образовательного учреждения в столице должны быть установлены искусственные неровности и нанесена специальная разметка.

Леонов подчеркнул, что это поможет предотвратить трагедии, подобные тем, которая произошла в Солнцеве, где на нерегулируемом пешеходном переходе девушка сбила на машине троих детей.



"Часто возле школ есть сразу несколько пешеходных переходов, но ни одной искусственной неровности. Машины едут, не снижая скорость. А когда такие неровности установлены, автомобилисты тормозят, даже если зебра пустая. Кроме того, специальная разметка будет привлекать внимание водителей, отвлекшихся на что-то", – пояснил Леонов.

Он выразил мнение, что бороться с этими проблемами нужно не штрафами и сроками, решения о которых выносятся постфактум. Нужно обратить внимание на инфраструктуру.

Авария случилась на улице Авиаторов в столичном районе Солнцево 16 июля. Двое взрослых с тремя детьми переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Их сбила 18-летняя Валерия Башкирова на автомобиле Mazda 3. Дети были госпитализированы в тяжелом состоянии. Двое из них впоследствии скончались в больнице.

Первоначально Башкирову отправили под домашний арест по обвинению в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

Позднее прокуратура потребовала ужесточения обвинения и меры пресечения. По скорректированной судом статье обвинения Башкировой грозит наказание до семи лет лишения свободы.

19 июля суд принял решение отправить Башкирову в СИЗО на два месяца (до 16 сентября).