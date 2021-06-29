Буцкая заявила, что люди не должны рисковать жизнью, переходя дорогу

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Лидер общественной организации "Совет матерей", эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая заявила о необходимости принять меры для обеспечения безопасности пешеходов на востоке Москвы.

С соответствующим предложением Буцкая обратилась к Окружной комиссии по безопасности движения в ВАО. В результате заседания было принято решение установить на улице Лухмановской в Косино-Ухтомском районе дополнительный светофор и несколько "лежачих полицейских".

"Механическая преграда лучше простого информационного знака. Люди должны чувствовать себя в безопасности и не рисковать жизнью каждый раз, переходя дорогу", – подчеркнула она.

По словам Буцкой, проблему пешеходных переходов подняли местные жители. Они рассказали, что часто по ночам стритрейсеры устраивают на улицах заезды, но даже в дневное время многие машины передвигаются с явным превышением скорости.

Ранее лидер "Совета матерей" предложила платить прожиточный минимум ухаживающим за людьми с инвалидностью. Она также предложила проработать вопрос над расширением льготного списка жизненно необходимых лекарств для людей с ограниченными возможностями.