Буцкая предложила платить прожиточный минимум ухаживающим за людьми с инвалидностью

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Эксперт ОНФ Татьяна Буцкая предложила увеличить социальные выплаты по уходу за людьми с инвалидностью.

"Люди, которые все свое время отдают уходу за человеком с инвалидностью или пожилому, оказались сегодня самыми незащищенными, а ведь это тяжелый круглосуточный труд без выходных. Считаю, что размер выплат для них необходимо поднять до прожиточного минимума и на их получение не должно влиять наличие других источников денежных поступлений", – заявила Буцкая.

Она также предложила проработать вопрос над расширением льготного списка жизненно необходимых лекарств для людей с ограниченными возможностями.

Ранее Буцкая предложила создать в России закон о многодетных семьях, в котором содержалась бы вся информация о мерах поддержки для данной категории граждан. Буцкая подчеркнула, что в настоящее время узнать о мерах поддержки можно из правовых актов различных ведомств.