Татьяна Буцкая назвала количество действующих льгот для семей с детьми

Фото: Ирина Уварова

В России необходимо создать закон о многодетных семьях, в котором содержалась бы вся информация о мерах поддержки для данной категории граждан. С инициативой выступила лидер общественной организации "Совет матерей", эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая.

По ее словам, в стране действует большое количество льгот, однако многие родители о них не знают. Буцкая подчеркнула, что в настоящее время узнать о мерах поддержки можно из правовых актов различных ведомств. Суммарно в России предоставляется порядка 3,5 тысячи различных видов помощи, при этом до сих пор нет единого понимания, что такое многодетная семья.

"У нас единая страна, но почему-то объем поддержки многодетных в Москве один, в Самарской области – другой, а в Санкт-Петербурге – третий. Единый статус многодетной семьи позволит приблизиться к общей для всех модели обеспечения", – отметила Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По мнению общественницы, именно закон позволит решить проблему плохой осведомленности в данной теме.

Ранее президент предложил семьи с двумя и более детьми освободить от уплаты налога с продажи жилья. В течение года эти семьи должны направить сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.

