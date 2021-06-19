Татьяна Буцкая назвала количество действующих льгот для семей с детьми

Фото: Ирина Уварова
В России необходимо создать закон о многодетных семьях, в котором содержалась бы вся информация о мерах поддержки для данной категории граждан. С инициативой выступила лидер общественной организации "Совет матерей", эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая.
По ее словам, в стране действует большое количество льгот, однако многие родители о них не знают. Буцкая подчеркнула, что в настоящее время узнать о мерах поддержки можно из правовых актов различных ведомств. Суммарно в России предоставляется порядка 3,5 тысячи различных видов помощи, при этом до сих пор нет единого понимания, что такое многодетная семья.
"У нас единая страна, но почему-то объем поддержки многодетных в Москве один, в Самарской области – другой, а в Санкт-Петербурге – третий. Единый статус многодетной семьи позволит приблизиться к общей для всех модели обеспечения", – отметила Буцкая в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По мнению общественницы, именно закон позволит решить проблему плохой осведомленности в данной теме.
Ранее президент предложил семьи с двумя и более детьми освободить от уплаты налога с продажи жилья. В течение года эти семьи должны направить сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.
По 10 тыс рублей должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с 6 лет – Путин
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: