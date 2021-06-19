Семьи с двумя и более детьми могут освободить от налога с продажи жилья

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В России семьи с двумя и более детьми могут освободить от уплаты налога с продажи жилья. С таким предложением выступил Владимир Путин. В течение года эти семьи должны направить сохраненные таким образом средства на приобретение новой жилплощади.

"Я предлагаю освободить от уплаты налога на доход от продажи жилой недвижимости семьи с двумя и более детьми, если в течение календарного года они направляют полученные средства на покупку нового жилья", – заявил президент на пленарном заседании ХХ съезда партии "Единая Россия".

По мнению главы государства, данная мера предоставит гражданам больше возможностей для улучшения жилищных условий.

Ранее стало известно, что в России семьи с детьми смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам, которые будут субсидироваться правительством. На реализацию данной программы потребуется свыше 1,3 миллиарда рублей.