Новые меры поддержки семей в РФ обойдутся в 250 млрд рублей – Минтруд

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Около 250 миллиардов рублей потребуется Минтруду на новые меры поддержки семей, заявил глава ведомства Антон Котяков в интервью газете "Известия".

Речь идет о выплатах с 1 августа новых пособий, в том числе одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и нуждающимся беременным женщинам.

"Около 200 миллиардов – выплаты на школьников и порядка 50 миллиардов – алименты, 100% больничный и учет на ранних сроках беременности", – сказал Котяков.

Он также заявил, что в 2022-2023 годах планируется унифицировать большую часть мер государственной поддержки, которые связаны с борьбой с бедностью. В частности, предлагается региональный маткапитал выплачивать, как и федеральный, без необходимости сбора справок. Единые принципы также планируется установить для пособий на первого, второго и третьего детей.

Новые меры поддержки семей с детьми были озвучены Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Таким образом, с 1 августа семьи, в которых есть дети школьного возраста, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Помимо этого, глава государства предложил оказать поддержку беременным, находящимся в трудной финансовой ситуации, а также усовершенствовать систему выплаты алиментов.

Ранее опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения показал, что ежемесячная выплата беременным женщинам в трудной ситуации и единовременная выплата семьям с детьми-школьниками возглавили список наиболее важных, по мнению россиян, мер поддержки семей с детьми, объявленных Владимиром Путиным в апреле.