Свыше 228 тыс женщин получат пособия по беременности в 2021 году

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Пособия для нуждающихся женщин на ранних сроках беременности в этом году получат свыше 228 тысяч гражданок России. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в рамках совещания Владимира Путина с членами правительства.
По ее словам, в 2022 и последующих годах эта цифра удвоится.
"В предстоящие три года мы планируем на эти цели направить почти 55 миллиардов рублей из федерального бюджета", – цитирует Голикову ТАСС.
Уточняется, что прием заявок на получение ежемесячных выплат для беременных женщин на ранних сроках стартует 1 июля, подать заявление можно будет через портал госуслуг.
Ранее Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию.
С 1 сентября, согласно закону, меняется порядок оплаты больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет. Сумма выплаты составит 100% от среднего заработка.
Также законом с 1 июля вводится новая категория ежемесячных выплат. Они предназначены для неполных семей с детьми от 8 до 17 лет. Размер выплаты – 50% от детского прожиточного минимума в каждом регионе. В среднем по РФ данная сумма составляет 5,6 тысячи рублей.
Кроме того, также с 1 июля в России появятся выплаты для женщин, которые встали на медицинский учет в связи с беременностью до 12 недель. Ежемесячное пособие составит половину от величины прожиточного минимума.
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