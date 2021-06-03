Россияне рассказали, какие меры поддержки семей с детьми считают самыми важными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Ежемесячная выплата беременным женщинам в трудной ситуации и единовременная выплата семьям с детьми-школьниками возглавили список наиболее важных, по мнению россиян, мер поддержки семей с детьми, объявленных Владимиром Путиным в апреле. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Мы предложили несколько из них и попросили отрейтинговать, какие наиболее важные. Самой важной мерой 92% считает ежемесячную выплату беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. На втором месте – 89% считают важной мерой единовременную выплату семьям с детьми-школьниками и будущим первоклассникам", – сообщил руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Кроме того, в рамках проведенного опроса россиянам предлагалось ответить, улучшат ли объявленные меры поддержки жизнь семей с детьми. На этот вопрос положительно ответили более половины респондентов.
"Если считать от всех опрошенных, то 53% полагают, что эти меры значительно улучшат жизнь семей с детьми. Мы боремся не только с плохой демографией, но и с бедностью. Она тоже увеличилась в пандемический период, хоть и не очень сильно", – заявил Федоров.
По его словам, 39% опрошенных считают, что объявленные президентом меры не окажут значительного влияния на финансовое положение семей. Также 2% респондентов заявили, что меры только ухудшат условия их жизни.
"Более интересно посмотреть соотношение тех, кто считает, что мера эффективная или неэффективная, в тех возрастных группах, у которых несовершеннолетних детей больше всего. Это от 25 до 44 лет. Здесь мы видим более серьезный перевес – 58–62% полагают, что помогут. Скептически оценивают эту перспективу 33–34%", – подытожил социолог.
Ранее Владимир Путин подписал закон, направленный на реализацию предложений по поддержке семей с детьми и беременных женщин, озвученных в послании Федеральному собранию. Документ вводит новые ежемесячные денежные пособия для данных категорий граждан.
По 10 тыс рублей должны получить и те семьи, где дети пошли в школу с 6 лет – Путин
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