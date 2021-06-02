Выплаты по 10 тыс рублей распространят на семьи, где дети пошли в школу с 6 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что выплату в размере 10 тысяч рублей должны получить в том числе и те семьи, в которых дети пошли в школу с 6 лет.

"Могут получать эту поддержку в том числе семьи, дети в которых <…> по заявлению родителей пойдут в школу с 6 лет", – заявил президент России в ходе совещания с членами правительства.

Он напомнил, что изначально на выплату могли претендовать только семьи, в которых детям исполнилось 6 лет до марта текущего года.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получат 19,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что выплаты на школьников проведут до 17 августа. Также помощь будет предоставлена неполным нуждающимся семьям и беременным женщинам. Соответствующие поручения сформировал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам послания президента РФ Федеральному собранию.

