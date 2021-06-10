Минтруд планирует унифицировать систему мер поддержки семей

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В России в 2022–2023 годах схожие федеральные и региональные меры поддержки семей планируют объединить в одну. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, сообщает газета "Известия".
"К примеру, меры поддержки семей с детьми, направленные в той или иной степени на борьбу с бедностью, – некоторые из них было бы целесообразно соединить в одну и выдавать средства поддержки по определенным, понятным для всех правилам. Мы над этим работаем", – отметил министр.
Котяков обратил внимание на то, что сейчас нуждающаяся семья получает выплаты на первого ребенка из федерального бюджета, на второго – из средств материнского капитала, а на третьего выплата осуществляется за счет софинансирования из федерального и региональных бюджетов.
По мнению главы ведомства, неважно, каким по счету родился малыш, так как принципы господдержки для всех детей в семье должны быть одинаковыми. Поэтому должны быть сформировать единые правила.
Новые меры поддержки семей с детьми были озвучены Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Семьи, в которых есть дети школьного возраста, смогут получить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Помимо этого, глава государства предложил оказать поддержку беременным, находящимся в трудной финансовой ситуации, а также усовершенствовать систему выплаты алиментов.
С 1 июля неполные семьи с детьми будут получать ежемесячное пособие
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