В ГД поддержали идею особых условий получения туристического кешбэка для многодетных семей

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Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал идею ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей здравым предложением. Своим мнением он поделился в беседе с RT.
"Считаю, что государство должно особенно внимательно относиться к многодетным семьям и всячески поддерживать тех людей, которые в непростых экономических условиях тем не менее создают большие и дружные семьи", – заявил он.
По мнению парламентария, идея найдет поддержку.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления особых условий туристического кешбэка для многодетных семей.
По ее мнению, таким семьям необходимо возвращать 20% от стоимости и проезда, и проживания, установив лимит в 20 тысяч рублей на каждого члена семьи, а не на всю поездку в целом. Это обеспечит целевые расходы и поспособствует повышению качества жизни многодетных семей, считает она.
Кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка
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