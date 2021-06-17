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Туризм

12:18

В ГД поддержали идею особых условий получения туристического кешбэка для многодетных семей

туризм

Фото: depositphotos/aletia

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев назвал идею ввести особые условия получения туристического кешбэка для многодетных семей здравым предложением. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

"Считаю, что государство должно особенно внимательно относиться к многодетным семьям и всячески поддерживать тех людей, которые в непростых экономических условиях тем не менее создают большие и дружные семьи", – заявил он.

По мнению парламентария, идея найдет поддержку.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть вопрос предоставления особых условий туристического кешбэка для многодетных семей.

По ее мнению, таким семьям необходимо возвращать 20% от стоимости и проезда, и проживания, установив лимит в 20 тысяч рублей на каждого члена семьи, а не на всю поездку в целом. Это обеспечит целевые расходы и поспособствует повышению качества жизни многодетных семей, считает она.

Кабмин продлил до конца года программу туристического кешбэка

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