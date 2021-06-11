Поездки в рамках четвертого этапа туристического кешбэка будут возможны с 1 октября

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Поехать в путешествие по России в рамках четвертого этапа программы туристического кешбэка можно будет с 1 октября по 24 декабря 2021 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект приказа Ростуризма.
Уточняется, что продажа туров начнется в полночь 16 июня и закончится вечером 31 июля. Документ также определяет перечень субъектов РФ, на территории которых предоставляется услуга в рамках программы туристического кешбэка, сроки ее предоставления и период оплаты ее стоимости.
Между тем срок предоставления услуги устанавливается следующим образом: начать поездку необходимо не ранее 1 октября и не позднее 22 декабря 2021 года, а закончить – не ранее 3 октября и не позднее 24 декабря того же года.
Ранее сообщалось, что правительство продлило программу туристического кешбэка до конца года.
По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, представители туристического бизнеса в разных регионах страны говорили в личных беседах с ним, что эта программа действительно пользуется большой популярностью.
Согласно условиям программы, граждане, путешествуя по России, могут вернуть часть денег как за целый тур, так и просто за оплаченный отель. Главное – воспользоваться картой "Мир", тогда можно вернуть до 20% от общей стоимости. При этом максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей.
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