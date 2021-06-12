Россияне назвали сумму, которую готовы потратить на летний отдых ребенка

Фото: depositphotos/t.tomsickova

Более 30 тысяч рублей готовы потратить порядка 40% опрошенных россиян на отдых для своих детей текущим летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование образовательной компании Maximum Education.

Около 20–30 тысяч рублей готовы тратить 19% родителей, принявших участие в опросе, 16% назвали сумму в 10–20 тысяч рублей, 10% – 5–10 тысяч рублей, 6% – до 5 тысяч рублей. Не планируют тратить деньги на летний отдых ребенка 9% участников исследования.

Аналитики отмечают, что 44% родителей запланировали совместную с ребенком поездку по России, 18% – отправят детей в летний лагерь, 17% – на дачу, 7% – за границу. При этом 71% опрошенных рассказали, что летом их ребенок будет посвящать время учебе – заниматься с репетитором, проходить курсы.

Ранее сообщалось, что россияне купили путевки на 3 млрд руб по программе детского туристического кешбэка.