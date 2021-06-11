Названы самые дешевые направления в июне в России

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Эксперты Ассоциации туроператоров России назвали варианты бюджетных направлений июня. Самыми дешевыми путевками на море в конце первого летнего месяца оказались десятидневные туры в Крым, Сочи и Анапу, сообщили в АТОР.
Специалисты учитывали среднюю стоимость десятидневного тура для двоих туристов с питанием и отправлением из Москвы в последних числах июня.
Так, крымские курорты предлагают самые бюджетные путевки: от 28,6 тысячи рублей на двоих. Следом идет Сочи, где за 30,5 тысячи рублей можно провести десятидневный отпуск в конце июня с питанием "полный пансион". На курортах Анапы отдых обойдется чуть дороже: в 35,3 тысячи рублей.
По данным экспертов, цены по всем отечественным направлениям в среднем выросли от 1 до 10% по сравнению с серединой первого месяца лета. Также специалисты отмечают, что отдых на зарубежных направлениях выходит дороже в 2–5 раз.
Ранее сообщалось, что на начало июня авиакомпании РФ заявили рекордное число рейсов на курорты Черного моря. Среди туристов также востребованы перелеты в Санкт-Петербург и Калининград.
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