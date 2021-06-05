Ирина Галкина: Многодетным семьям необходима поддержка государства

Фото: Александр Чикин
Координатор Объединения многодетных семей Москвы в Юго-Восточном административном округе Ирина Галкина поддержала заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что все дети, вне зависимости от благосостояния семьи, должны получить доступ к высококачественному отдыху в летний период. Организация уже передала рабочей группе Госдумы по мерам поддержки многодетных семей свои предложения для дополнительной помощи семьям с низким заработком.
"Мы обратились к рабочей группе, которую возглавляет Петр Толстой, с предложением восстановить статус многодетной семьи. Надеюсь, что нас услышат и будет принято положительное решение", – рассказала Галкина.
Сейчас у многих семей нет возможности отправить детей в летний лагерь, отметила представитель организации. Инициатива президента Владимира Путина о 50-процентном кешбэке своевременна, но она не решит всех проблем, считает Галкина.
Заявления президента России Владимира Путина, председателя "Единой России" Дмитрия Медведева и вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что многодетным нужно уделить особое внимание, внушают оптимизм, признала Галкина.
"Конечно, нужно, чтобы многодетные семьи могли отдохнуть, чтобы государство в целом их поддерживало. Петр Толстой на недавнем круглом столе заявил, что многодетной семье нужен статус, Дмитрий Медведев также отмечал, что этот статус необходимо проработать", – сказала она.
По ее словам, сейчас на поддержку могут рассчитывать только малообеспеченные семьи. Если же доход семьи хотя бы незначительно превышает прожиточный минимум, льготы не предусмотрены.
Ранее спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что власти российских регионов должны проконтролировать организацию качественного и безопасного отдыха детей в период каникул. Он отметил, что забота о здоровье подрастающего поколения является одним из главных приоритетов государства.
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