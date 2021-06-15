Выплату в 10 тыс руб распространят на школьников-инвалидов старше 18 лет в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
На школьников с ограничениями по здоровью старше 18 лет в августе текущего года распространят единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На сайте Кремля опубликовали соответствующее поручение Владимира Путина.
"Российскому правительству с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям", – говорится в тексте документа.
До 15 сентября глава государства ожидает доклад по данному вопросу.
Провести единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста, предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле текущего года. Минтруду на выплаты для школьников понадобится порядка 200 миллиардов рублей. Об этом ранее заявлял глава ведомства Антон Котяков.
В России изменили порядок выплат для школьников
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