Выплату в 10 тыс руб распространят на школьников-инвалидов старше 18 лет в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На школьников с ограничениями по здоровью старше 18 лет в августе текущего года распространят единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. На сайте Кремля опубликовали соответствующее поручение Владимира Путина.

"Российскому правительству с учетом ранее данных поручений обеспечить предоставление в августе 2021 года единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей школьникам с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет или их законным представителям", – говорится в тексте документа.

До 15 сентября глава государства ожидает доклад по данному вопросу.

Провести единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста, предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле текущего года. Минтруду на выплаты для школьников понадобится порядка 200 миллиардов рублей. Об этом ранее заявлял глава ведомства Антон Котяков.