Минтруд уточнил сроки подачи заявлений на выплаты на детей от 8 до 16 лет

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Подать заявление на выплату в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет можно будет с 15 июля до конца октября. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. В этот же период начнется подача заявлений на граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, продолжающих обучение по общеобразовательным программам,

"Заявление на выплату можно будет подать дистанционно на портале госуслуг или лично в отделении Пенсионного фонда. Обратиться за выплатой можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при подаче заявлений через портал госуслуг от родителей не потребуется никаких справок. Обращение о назначении единовременной выплаты территориальный орган ПФР должен рассмотреть в пятидневный срок с момента регистрации заявления.

Провести единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста, предложил Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле текущего года. В общей сложности Минтруду на выплаты для родителей школьников понадобится порядка 200 миллиардов рублей. Об этом ранее заявлял глава ведомства Антон Котяков.