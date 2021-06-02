Как получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей для школьников с шести лет

В России с 15 июля начнется прием заявлений на единовременные выплаты в 10 тысяч рублей для школьников с шести лет. Планируется, что семьи смогу получать деньги уже с августа. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Рассказываем, как оформить выплату на ребенка.



О какой выплате речь?

В послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин предложил провести единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста.

"Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", – заявил тогда президент.

Вскоре соответствующее поручение было дано правительству. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, на поддержку могут претендовать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.



Расширение помощи

Изначально в проекте указа говорилось, что выплата распространяется на детей, которым исполнилось шесть лет до марта 2021 года. Однако 2 июня на совещании с членами правительства Путин заявил о необходимости скорректировать текст документа.

Дело в том, что в текущем году первоклассниками могут стать и те дети, которым исполнилось шесть лет позднее марта. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что этот момент уже был учтен и исправлен.

Таким образом, теперь на единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут претендовать все семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.



Порядок получения выплаты

Татьяна Голикова рассказала, что заявления от родителей на получение денег начнут принимать с 15 июля. По ее словам, выплату в 10 тысяч рублей смогут получить 19,5 миллиона школьников.





Татьяна Голикова вице-премьер РФ Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что для получения материальной поддержки необходимо подать заявление в письменном виде в МФЦ, отделение ПФР, органы соцзащиты или же заполнить документ онлайн.

Это можно будет сделать через портал госуслуг. В электронную форму заявления потребуется внести паспортные данные ребенка и номер СНИЛС. Помимо этого от родителя-заявителя понадобятся паспортные и контактные данные, а также реквизиты банковского счета.