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Общество

02 июня, 19:53

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Как получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей для школьников с шести лет

Помощь на старте. Как получить единовременную выплату для школьников
общество дети

В России с 15 июля начнется прием заявлений на единовременные выплаты в 10 тысяч рублей для школьников с шести лет. Планируется, что семьи смогу получать деньги уже с августа. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Рассказываем, как оформить выплату на ребенка.

Фото: depositphotos/alebloshka

О какой выплате речь?

В послании Федеральному собранию 21 апреля Владимир Путин предложил провести единовременную выплату в 10 тысяч рублей семьям, где растут дети школьного возраста.

"Выплату проведем в середине августа, чтобы у родителей было время собрать ребенка в школу", – заявил тогда президент.

Вскоре соответствующее поручение было дано правительству. Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, на поддержку могут претендовать родители детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Расширение помощи

Изначально в проекте указа говорилось, что выплата распространяется на детей, которым исполнилось шесть лет до марта 2021 года. Однако 2 июня на совещании с членами правительства Путин заявил о необходимости скорректировать текст документа.

Дело в том, что в текущем году первоклассниками могут стать и те дети, которым исполнилось шесть лет позднее марта. В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что этот момент уже был учтен и исправлен.

Таким образом, теперь на единовременную выплату в 10 тысяч рублей могут претендовать все семьи, где дети пойдут в школу с шести лет.

Порядок получения выплаты

Татьяна Голикова рассказала, что заявления от родителей на получение денег начнут принимать с 15 июля. По ее словам, выплату в 10 тысяч рублей смогут получить 19,5 миллиона школьников.

Выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года.
Татьяна Голикова
вице-премьер РФ

Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что для получения материальной поддержки необходимо подать заявление в письменном виде в МФЦ, отделение ПФР, органы соцзащиты или же заполнить документ онлайн.

Это можно будет сделать через портал госуслуг. В электронную форму заявления потребуется внести паспортные данные ребенка и номер СНИЛС. Помимо этого от родителя-заявителя понадобятся паспортные и контактные данные, а также реквизиты банковского счета.

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