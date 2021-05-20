В СФ разработали проект о сохранении доплаты к пенсии работающих летом детей-инвалидов

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Совфед подготовил законопроект, который предусматривает сохранение соцдоплаты к пенсии несовершеннолетних инвалидов, которые работают летом, заявила глава комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина. Об этом сообщает "Агентство "Москва".
"Вместе с комитетом по социальной политике Совета Федерации нами разработан проект федерального закона, который позволит сохранить социальную доплату к пенсии несовершеннолетним, которые идут работать в летний период по направлению в центр занятости", – сказала Стенякина в ходе пленарного заседания палаты молодых законодателей при Совфеде.
Она пояснила, что ныне действующее законодательство предусматривает прекращение выплаты социальной доплаты к пенсии, если дети-инвалиды либо несовершеннолетние, получающие пенсию по потере кормильца, захотят устроиться на работу в летний период. Часто эта доплата оказывается гораздо более значительной, чем зарплата.
"Поэтому большинство таких детей вместе со своими родителями либо опекунами принимают решение не работать во время каникул либо идут работать неофициально за серую зарплату", – заявила парламентарий.
Стенякина обратилась к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой поддержать инициативу.
"Если подросток хочет заработать дополнительно и что-то себе купить и его лишают этого пособия – ну просто вот дурь какая-то, я извиняюсь, надо ее исправлять обязательно и быстро исправлять", – заявила Матвиенко.
Ранее россиянам рассказали, как можно самостоятельно рассчитать пенсию. Страховая пенсия по старости в месяц рассчитывается по формуле: (А х В) + С, где А – это индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК), В – стоимость одного коэффициента в год выхода на пенсию, С – фиксированная выплата. Кроме того, произвести такой расчет поможет портал ПФР или сайт госуслуг.
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