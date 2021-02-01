6,4 тысячи москвичей оформили статус многодетных семей онлайн

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С ноября 2020 года оформить статус многодетной семьи для получения льгот можно только онлайн. С этого момента услугой воспользовались 6,4 тысячи москвичей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что статус многодетной семьи дает определенные льготы и поддержку от правительства города. Москвичам больше не нужно бумажное удостоверение – право на льготы можно получить, не выходя из дома. А информация об особом статусе семьи заносится в единый электронный реестр города.

"На сегодняшний день 6,4 тысячи москвичей уже воспользовались обновленной услугой на портале mos.ru и оформили электронный статус многодетной семьи. С уверенностью можно сказать, что новый формат присвоения статуса многодетной семьи и дистанционный способ его подтверждения стал очередным шагом цифровой трансформации, отвечающим современным потребностям жителей нашего города", – заявила Ракова.

Она добавила, что в прошлом году за выдачей удостоверения многодетной семьи обратились почти 32 тысячи человек. Сейчас в столице проживают около 1,5 миллиона семей, где воспитывают свыше 2,1 миллиона детей. Многодетных из них – более 176 тысяч. Их количество выросло за 10 лет в 2,5 раза и продолжает расти.

Вместе с переводом услуги в онлайн сокращается и перечень необходимых для получения статуса документов. Больше не требуются справки и скан-копии документов: все сведения о членах семьи, указанные заявителем, органы власти будут проверять самостоятельно.

В редких случаях могут понадобиться документы, сведения о которых нельзя проверить с помощью межведомственного взаимодействия. Уточняется, что на практике количество подобных случаев минимально.

Принести недостающие документы можно в любой центр госуслуг в течение 10 рабочих дней с даты направления уведомления. Подать заявление на получение льготного статуса или его продление можно в любое время на портале mos.ru, воспользовавшись услугой "Получение и продление статуса многодетной семьи".

За весь 2020 год жители обратились к ней более 16,2 тысячи раз. Уведомление о присвоении льготного статуса поступает заявителю в личный кабинет на mos.ru. С переводом услуги в исключительно онлайн-формат больше не нужно подтверждать факт обучения ребенка, достигшего 16-летнего возраста и продолжающего обучение в городской школе или колледже.

Исключением являются федеральные или частные образовательные учреждения, которые составляют 1% от всех московских школ. Положенные льготы и меры поддержки становятся доступны многодетной семье сразу после получения электронного статуса.

Сведения о статусе многодетной семьи, присвоенном в электронном виде, доступны в информационных системах города и смогут использоваться для предоставления льгот разных ведомств.

Многодетным семьям, уже состоящим на учете в органах соцзащиты, повторно обращаться за подтверждением статуса не нужно. Сведения о них уже автоматически размещены в информационных системах города.

Первое время бумажное удостоверение может понадобится для бесплатного посещения городских бассейнов, зоопарка и музеев. Если оно и понадобится, не придется нести большой пакет документов, как это было раньше. Состав семьи, присвоенный статус и срок его действия сотрудник центра госуслуг увидит в информационной системе и сразу оформит удостоверение.

Многодетные семьи в столице каждый месяц получают компенсационную выплату на оплату коммунальных услуг. Также они имеют скидку на услуги ЖКХ в размере 30%, а на оплату капремонта – 50%.

Таким семьям предоставляются молочные продукты детям до семи лет и бесплатные лекарства до достижения совершеннолетия. Дети и один из родителей многодетной семьи могут бесплатно пользоваться городским транспортом и пригородными электричками.

Также им предоставляется бесплатная парковка. Многодетным москвичам полагается освобождение от транспортного налога и скидка на оплату имущественного налога.

С 1 января 2021 года все выплаты семьям с детьми увеличили на 3,7%. Также малообеспеченным семьям по указу президента увеличили размер ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, установив в размере 50% от величины прожиточного минимума ребенка.

В Москве эта сумма составляет 7 725 рублей. Малообеспеченным семьям, в которых воспитывается ребенок в возрасте до трех лет, выплачивают 10 951 рубль в месяц. Размер пособия на детей в возрасте от 7 до 18 лет – 4 381 рубль.

Ранее сообщалось, что социальные выплаты в столице выросли на 3,7% в 2021 году. Городские социальные расходы в наступившем году составят порядка 1,8 триллиона рублей. Прямая поддержка жителей обойдется столичному бюджету в 529,4 миллиарда рублей.

В частности, на 3,7% вырастут пенсии московских пенсионеров. В связи с этим минимальный доход неработающего пенсионера составит 20 222 рубля. Также доплату к пенсиям получат порядка 400 тысяч столичных жителей. Из них 23 тысячам впервые осуществят такие выплаты.

Кроме того, на 3,7% увеличат выплаты семьям с детьми. Больше средств будут получать 420 тысяч детей из многодетных, 262 тысячи – из малообеспеченных семей. Вырастут выплаты для 35,5 тысячи семей, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Также планируется увеличить ежемесячное вознаграждение приемным родителям. Так, за ребенка без инвалидности они получат 17 318 рублей, с инвалидностью – 29 441 рубль. На 3,7% также вырастет ежемесячная поддержка приемного ребенка. Увеличатся выплаты на содержание таких детей, приобретение им личных вещей, питания, одежды и других детских товаров.