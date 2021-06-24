Буцкая: доверие к вакцинации можно повысить, включив страховку от осложнений в ОМС

Фото: Анна Никитина
Лидер общественной организации "Совет матерей", эксперт Общероссийского народного фронта Татьяна Буцкая считает, что включенное в ОМС, государственное страхование на случай возникновения осложнений поможет убедить людей прививаться от COVID-19.
"Государство могло бы убедить всех в безопасности и надежности вакцин, если бы после прививки людям выдавали государственную страховку на случай возникновения осложнений", – сказала она.
Во время личного приема жителей Восточного и Юго-Восточного округов Москвы, который проводила Буцкая, горожане говорили ей о своем осторожном отношении к призывам вакцинироваться. Многие понимают, что прививка является лучшим способом защиты от вируса, но находятся в замешательстве, так как получают противоречивую информацию.
Ранее руководитель Дептранса Максим Ликсутов поддержал инициативу лидера общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяны Буцкой по возвращению платформе Перово исторического названия. Акция собрала тысячи подписей жителей Восточного округа.
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