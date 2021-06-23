Буцкая уверена в победе кампании по возвращению станции Перово исторического названия

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Руководитель Дептранса Максим Ликсутов поддержал инициативу лидера общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяны Буцкой по возвращению платформе Перово исторического названия. Акция собрала тысячи подписей жителей Восточного округа.

В марте 2021 года плановое переименование ряда станций МЖД вызвало недовольство жителей района Перово. Они высказались против изменения названия станции Перово на Чухлинку.

"Решение о переименовании было поспешным и не учитывало мнение большинства. Оно внесло сумбур. К нам в приемную поступали жалобы от слабослышащих граждан, которые были дезориентированы и пропустили свою остановку", – отметила Буцкая.

Она также добавила, что переименование противоречит историческим фактам. Платформе Перово больше ста лет, и в сознании многих поколений она закрепилась именно с таким названием.

Запущенная "Советом матерей" кампания по сбору подписей принесла плоды: за два месяца работы волонтеры собрали больше 5 200 подписей.

Ранее стало известно о планах переименовать станцию метро "Пражская". Уточнялось, что причиной инициативы стал дипломатический конфликт с Чехией.

