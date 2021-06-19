Дети и пенсионеры попросили у председателя "Совета Матерей" Буцкой танк Т-34

Фото: Анна Никитина
Жители Некрасовки попросили лидера общероссийской общественной организации "Совет матерей" Татьяну Буцкую посодействовать в возведении аллеи славы и в установке мемориала, посвященного павшим героям Великой Отечественной войны. В частности, необходимо найти танк Т-34.
Уточняется, что школьники Некрасовки создали макет будущего мемориала, который и содержит в себе боевую машину. Дети вдохновлялись подвигами танкиста Дмитрия Лавриненко, за два месяца в боях уничтожившего 52 вражеских танка.
"В первую очередь, это необходимо подрастающему поколению, которое должно знать о подвиге своих предков", – отметила Буцкая.
Она добавила, что "Совет матерей" займется поиском танка для монумента.
Ранее Татьяна Буцкая предложила сделать День отца государственным праздником. На контроле "Совета Матерей" также находятся такие вопросы, как повышение выплат для трудоспособных людей, у которых нет возможности ходить на работу по причине ухода за взрослыми инвалидами или пожилыми родителями.
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