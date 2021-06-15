Лидер "Совета матерей" Буцкая предложила сделать День отца государственным праздником

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Победитель предварительного голосования "Единой России", председатель общероссийской общественной организации "Совет Матерей" Татьяна Буцкая предложила сделать День отца государственным праздником.

"День матери был учрежден еще в 1998 году. Но до сих пор в России нет официального Дня отца. Роль отцов в нашем обществе невозможно переоценить, и они достойны своего собственного праздника. Это укрепит семью и общество", – подчеркнула Буцкая.

Она подчеркнула, что на контроле "Совета Матерей" также находятся такие вопросы, как повышение выплат для трудоспособных людей, у которых нет возможности ходить на работу по причине ухода за взрослыми инвалидами или пожилыми родителями.

Ранее общественное движение "Мужской путь" обратилось к российскому правительству с предложением о создании в стране системы кризисных центров для отцов и детей.

Многим мужчинам не хватает времени на семью из-за необходимости много работать. В связи с чем, по словам председателя движения "Мужской путь" Андрея Брезгина, у детей нет примеров мужской модели поведения, в том числе в школах. Он обратил внимание, что чаще всего в образовательных учреждениях работают женщины.