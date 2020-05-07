Общественные деятели предложили открыть школы отцовства для мужчин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Общественное движение "Мужской путь" обратится к российскому правительству с предложением о создании в стране системы кризисных центров для отцов и детей. На базе учреждений должны заработать школы отцовства, передает News.ru.
Многим мужчинам не хватает времени на семью из-за необходимости много работать. В связи с чем, по словам председателя движения "Мужской путь" Андрея Брезгина, у детей нет примеров мужской модели поведения, в том числе в школах. Он обратил внимание, что чаще всего в образовательных учреждениях работают женщины.
"Исправить ситуацию поможет механизм социального наставничества. Предполагается, что в его рамках дети будут вовлекаться в различную деятельность под руководством наставника-мужчины", – говорит Брезгин.
Для того чтобы стать наставниками, мужчинам потребуется пройти психодиагностическое тестирование, а также подготовительные курсы.
Встречи наставников и детей могут быть организованы как в группах, так и индивидуально.
"Это поможет детям выстроить структуру мировоззрения, картину мира и понимание причинно-следственных связей", – подчеркивает председатель совета ОД.
Цели времяпрепровождения нужно будет определить специалистам кризисного центра, если он появится.
Ранее психолог призвала родителей уделять особое внимание детям в майские праздники.
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