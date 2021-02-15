Первый лазерный пешеходный переход появился в Москве

Фото: svao.today
В Москве на улице Печорской заработал первый лазерный пешеходный переход, оснащенный системой интерактивного информирования водителей. Об этом сообщает управа Бабушкинского района Москвы.
"Данная система способна существенно сократить число наездов на пешеходов во время пересечения ими дорог по нерегулируемым переходам", – говорится в сообщении.
Как отмечается, система использует лазер, фиксирующий приближение и выход пешехода на проезжую часть, и с помощью проектора выводит на асфальт яркое информационное требование об остановке для водителя.
В случае, когда пешеходы отсутствуют, на проезжую часть проецируется знак (пешеходный переход), который просто информирует водителя о наличии пешеходного перехода.
"Существенный плюс данной технологии состоит в том, что информация для водителя проецируется непосредственно на дорогу в виде яркого пятна, что практически полностью исключает ситуацию, когда по невнимательности или по иным причинам водитель не замечает пешеходный переход", – говорится в сообщении.
Уточняется, что переход расположен около гимназии № 1558. Каждый день по нему переходят дорогу свыше 300 человек.
"Пешеходные зебры, оснащенные лазерным оповещением водителей, позволят им превентивно снижать скорость и повышать внимательность, что, несомненно, предотвратит большое количество ДТП спасет немало жизней", – отметил глава управы Бабушкинского района Сергей Аганеев.
Ранее сообщалось, что на двух перекрестках на юго-востоке столицы при проезде тоннелей ввели умную систему для быстрого переключения светофоров. Она заработала на перекрестках между улицами Иловайской и Шоссейной, а также между Батайской и Курской. Уточняется, что система распознает подъезжающие к тоннелю автобусы и автоматически показывает зеленый свет. Это происходит за счет встроенных в дорогу датчиков.
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